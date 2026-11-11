Кыргызстан и Казахстан укрепляют сотрудничество в области иммунизации

Сегодня завершился трехдневный рабочий визит казахстанской делегации в Кыргызстан, проходивший при участии представителей министерств здравоохранения двух стран и страновых офисов ВОЗ.

По данным Минздрава, специалисты двух стран обменялись опытом реализации программ иммунизации, обсудили организацию вакцинации на уровне первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) и в школах, цифровизацию, фармаконадзор и планирование закупок вакцин.

❮ ❯ ✏️ Edit 1/3 Фото Минздрава

Практическая часть программы включала посещение ЦСМ № 7, Республиканского центра иммунопрофилактики (РЦИ) и Департамента лекарственных средств и медицинских изделий (ДЛСиМИ).

В заключительный день участники также обсудили вопросы укрепления доверия населения к вакцинации и представили опыт Казахстана по реализации инициативы «Иммунный патруль».