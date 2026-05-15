В Кыргызстане около 13 тысяч человек живут с ВИЧ

17 мая во всем мире отмечается Международный день памяти людей, умерших от СПИДа. Это день памяти миллионов людей, чьи жизни унесла эпидемия ВИЧ/СПИДа, а также напоминание о важности профилактики, своевременного тестирования и лечения ВИЧ-инфекции. Об этом сообщает Республиканский центр по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и ВИЧ при Минздраве.

По состоянию на 1 мая 2026 года, в Кыргызской Республике зарегистрировано 15 тысяч 732 случая ВИЧ-инфекции, из них среди граждан КР — 14 тысяч 802 случая, среди иностранных граждан — 930. Стадия СПИДа зарегистрирована у 1 тысячи 522 человек. Всего умерло 3 тысячи 887 человек, в том числе от СПИДа — 1 тысяча 18. Оценочное количество людей, живущих с ВИЧ в стране, составляет около 13 тысяч человек.

«В Международный день памяти людей, умерших от СПИДа, мы вспоминаем каждого, чью жизнь унесла эта болезнь. Сегодня очень важно понимать, что ВИЧ — это не приговор. Современное лечение позволяет людям жить полноценной жизнью, работать, создавать семьи и строить будущее. Главное — своевременно узнать свой ВИЧ-статус и начать лечение», — отметила директор центра Умуткан Чокморова.

Там напомнили, что регулярное тестирование, ответственное отношение к своему здоровью и отсутствие стигмы по отношению к людям, живущим с ВИЧ, являются важными условиями для противодействия распространению инфекции.