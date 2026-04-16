Власть

Матери детей, массово зараженных ВИЧ в больнице, просят о встрече с президентом

Матери, чьих детей заразили ВИЧ по вине медицинских работников в больницах Ошской области, просят о личной встрече с президентом. Эту просьбу озвучила жительница Ноокатского района Дильфуза Мустафакулова на встрече с Садыром Жапаровым.

Фото — скриншот. Дильфуза Мустафакулова
По ее словам, в Ошской области число детей, пострадавших от массового заражения, составило 400 человек. На сегодня осталось 360 детей, 40 скончались. После долгих усилий матери добились компенсации в размере 700 тысяч сомов.

«Нам пришлось нанимать частного адвоката. Эти 700 тысяч сомов даже не покрыли расходы — пока ездили в Бишкек, пока платили адвокатам, все ушло. Наши дети до последнего вздоха будут пить лекарства. Государство покалечило по два человека в одной семье, почему оно не присматривает за нами? Почему нет справедливости и правды?» — вопрошает Дильфуза Мустафакулова.

Она отметила — матерям есть что сказать. И попросила главу государства о личной аудиенции. Садыр Жапаров согласился принять их. Кроме того, он заметил, что Министерство здравоохранения обеспечивает детей бесплатными лекарствами, и добавил: будет обсужден вопрос предоставления жилья на льготных условиях через ипотеку.

Напомним, в 2007 году в больницах Ошской области выявили массовое заражение детей ВИЧ-инфекцией. Тогда к ответственности привлекли девять медицинских работников. К 2025-му число пострадавших детей достигло 405.
