Кыргызстан стал членом Международного союза водно-моторного спорта UIM
Федерация водно-моторного спорта Кыргызстана получила статус полноправного члена Международного союза водно-моторного спорта UIM.
Президент UIM Рафаэль Кьюлли выразил заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве и подтвердил готовность развивать спорт совместными усилиями.
Получение Full Membership открывает перед КР новые возможности для международного сотрудничества, проведения соревнований мирового уровня и развития национальной инфраструктуры.
Кыргызстан уверенно укрепляет свои позиции на международной арене и становится флагманом водно-моторного спорта в Центральной Азии. UIM и кыргызстанская федерация, говорится в сообщении, смотрят в будущее, ориентируясь на устойчивое развитие, расширение международных связей и реализацию новых амбициозных проектов.