USD87.45EUR97.86RUB1.08
24.kg

Кыргызстан стал членом Международного союза водно-моторного спорта UIM

13:28, 26 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

Федерация водно-моторного спорта Кыргызстана получила статус полноправного члена Международного союза водно-моторного спорта UIM.

Президент UIM Рафаэль Кьюлли выразил заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве и подтвердил готовность развивать спорт совместными усилиями.

Блок YouTube

Получение Full Membership открывает перед КР новые возможности для международного сотрудничества, проведения соревнований мирового уровня и развития национальной инфраструктуры.

Кыргызстан уверенно укрепляет свои позиции на международной арене и становится флагманом водно-моторного спорта в Центральной Азии. UIM и кыргызстанская федерация, говорится в сообщении, смотрят в будущее, ориентируясь на устойчивое развитие, расширение международных связей и реализацию новых амбициозных проектов.

Материалы по теме

Популярные новости

Бизнес

Происшествия

Задержали по делу о коррупции, а через 12 дней отпустили. Авазов вышел из СИЗО

 

Дело Эду и Пито. Экс-сотрудники ГКНБ останутся в СИЗО

 

Загрязнение воздуха. В Кара-Балте приостановили работу печей завода «Азия Сталь»

 

Экс-главу Минздрава Каныбека Досмамбетова перевели под домашний арест

 

В Кыргызстан из России ввезли наркотики на 4,5 миллиона сомов

 

Президент взял на личный контроль расследование смерти Кубанычбека Капалова

 

Общество

Останки одного из основателей КР могут находиться на кладбище «Ала-Арча»

 

Кыялбек Тойчиев назначен директором телеканала «НТРК Ош»

 

Зима близко, а газа нет. Жильцы дома в Бишкеке просят помощи у мэрии

 

Дорогу Ош — Кара-Суу сделают четырехполосной

 

Мэр Бишкека рассказал, как будут запускать отопление в городе

 

Кыргызстан стал членом Международного союза водно-моторного спорта UIM

 

Атака на Иран

Эскалация. США тайно эвакуировали дипломатов из ряда стран Ближнего Востока

 

Туристам на заметку: в ОАЭ вынужденно закрывают пляжи из-за разлива нефти

 

Иран готов сотрудничать со странами Залива для обеспечения безопасности региона

 

Число атак Ирана на суда в Ормузском проливе достигло максимума – СМИ

 

Президент США обвинил хуситов в попытке «взвинтить» цены на нефть

 

Взрыв на борту супертанкера произошел в Ормузе из-за подрыва подводной мины

 

Власть

В КР средняя стоимость операции по трансплантации печени составляет $17 тысяч

 

Возобновление трехсторонних переговоров по Украине: что известно на сегодня

 

Садыр Жапаров рассказал, когда в Кыргызстане отменят лимиты на свет

 

В Кыргызстане количество легковых автомобилей выросло до 1,4 миллиона

 

Государство планирует за пять лет вернуть владельцу «Мадины» вложенные средства

 

Всего три месяца на добычу. Золотодобытчик обратился к президенту

 

Ситуация вокруг Украины

Starlink должна оставаться гражданской и не применяться для ударов — Илон Маск

 

Возобновление трехсторонних переговоров по Украине: что известно на сегодня

 

Маск обвинил ВСУ в использовании Starlink для атак «с целью убийства людей»

 

Киев готов к миру и остановке войны по нынешней линии фронта — Зеленский

 

Трамп думал ввести 200 процентов пошлин для Украины и РФ, если не договорятся

 

Гуманитарная акция. Москва и Киев договорились о прекращении огня в Алешках

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18