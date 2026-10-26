Кыргызстан стал членом Международного союза водно-моторного спорта UIM

Федерация водно-моторного спорта Кыргызстана получила статус полноправного члена Международного союза водно-моторного спорта UIM.

Президент UIM Рафаэль Кьюлли выразил заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве и подтвердил готовность развивать спорт совместными усилиями.

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Получение Full Membership открывает перед КР новые возможности для международного сотрудничества, проведения соревнований мирового уровня и развития национальной инфраструктуры.

Кыргызстан уверенно укрепляет свои позиции на международной арене и становится флагманом водно-моторного спорта в Центральной Азии. UIM и кыргызстанская федерация, говорится в сообщении, смотрят в будущее, ориентируясь на устойчивое развитие, расширение международных связей и реализацию новых амбициозных проектов.