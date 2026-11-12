Федерация таэквондо ГТФ запустила собственное мобильное приложение. Об этом сообщили в организации.

Теперь спортсмены и их родители могут видеть в приложении:

• расписание тренировок, историю посещений и обратный отсчет до ближайшей тренировки;

• электронную карту спортсмена с QR-кодом для прохода, членством в федерации и статусом в сборной;

• пояс и аттестации: программу экзамена, хьенги, результаты;

• турниры: регистрацию, статус заявок, сетки и результаты в реальном времени;

• кольца недели, серии, опыт (XP), медали и рейтинги внутри клуба;

• оплату тренировок, членских и турнирных взносов;

• медицинский допуск и согласия онлайн;

• несколько детей в одном аккаунте.

Тренеры:

• отметки посещаемости за секунды — по QR или списком, даже без интернета в зале;

• всю группу на одном экране: пояса, посещаемость, серии;

• заявки на турниры и списки на аттестацию;

• похвалу ученикам в одно касание.

Судьи и персонал турниров:

• судейский пульт Kalys Lite в кармане: очки, нарушения и время боя;

• назначения на доянги и судейство в реальном времени;

• сканер прохода, взвешивания и пропуск персонала.

Федерации:

• сборную страны в одном списке: составы, заявки и отбор на международные турниры;

• аттестации и допуск под контролем технического директора.

В приложении также можно смотреть турниры в прямом эфире.



