Федерация таэквондо ГТФ запустила собственное мобильное приложение
Федерация таэквондо ГТФ запустила собственное мобильное приложение. Об этом сообщили в организации.
Теперь спортсмены и их родители могут видеть в приложении:
• расписание тренировок, историю посещений и обратный отсчет до ближайшей тренировки;
• электронную карту спортсмена с QR-кодом для прохода, членством в федерации и статусом в сборной;
• пояс и аттестации: программу экзамена, хьенги, результаты;
• турниры: регистрацию, статус заявок, сетки и результаты в реальном времени;
• кольца недели, серии, опыт (XP), медали и рейтинги внутри клуба;
• оплату тренировок, членских и турнирных взносов;
• медицинский допуск и согласия онлайн;
• несколько детей в одном аккаунте.
Тренеры:
• отметки посещаемости за секунды — по QR или списком, даже без интернета в зале;
• всю группу на одном экране: пояса, посещаемость, серии;
• заявки на турниры и списки на аттестацию;
• похвалу ученикам в одно касание.
Судьи и персонал турниров:
• судейский пульт Kalys Lite в кармане: очки, нарушения и время боя;
• назначения на доянги и судейство в реальном времени;
• сканер прохода, взвешивания и пропуск персонала.
Федерации:
• сборную страны в одном списке: составы, заявки и отбор на международные турниры;
• аттестации и допуск под контролем технического директора.
В приложении также можно смотреть турниры в прямом эфире.