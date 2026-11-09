Юношеская сборная Кыргызстана по футзалу проиграла соперникам из России
Юношеская сборная Кыргызстана по футзалу (U-19) проиграла соперникам из России. Гости одержали победу в первом товарищеском матче, который прошел 8 ноября в Бишкеке.
Матч завершился со счетом 6:2 в пользу российской команды.
На 8-й минуте Владислав Рогов открыл счет. Через две минуты атака сборной РФ привела к автоголу игрока хозяев.
На 12-й минуте сборная КР ответила голом Нурдина Мендиваева, сократив отставание в счете.
К перерыву россияне довели счет до 5:1.
Во втором тайме Тихон Терновой поразил пустые ворота хозяев поля. На последней минуте матча кыргызстанцы реализовали стандарт, таким образом Даниэл Карыбеков установил окончательный счет игры — 6:2.
Второй товарищеский матч между командами запланирован на 10 ноября.