Юношеская сборная Кыргызстана по футзалу проиграла соперникам из России

Юношеская сборная Кыргызстана по футзалу (U-19) проиграла соперникам из России. Гости одержали победу в первом товарищеском матче, который прошел 8 ноября в Бишкеке.

Матч завершился со счетом 6:2 в пользу российской команды.

На 8-й минуте Владислав Рогов открыл счет. Через две минуты атака сборной РФ привела к автоголу игрока хозяев.

На 12-й минуте сборная КР ответила голом Нурдина Мендиваева, сократив отставание в счете.

К перерыву россияне довели счет до 5:1.

Во втором тайме Тихон Терновой поразил пустые ворота хозяев поля. На последней минуте матча кыргызстанцы реализовали стандарт, таким образом Даниэл Карыбеков установил окончательный счет игры — 6:2.

Второй товарищеский матч между командами запланирован на 10 ноября.