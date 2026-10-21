Кыргызстан намерен внедрять искусственный интеллект в госуправление

Кыргызстан намерен внедрять искусственный интеллект в государственное управление, здравоохранение, образование, экономику, сельское хозяйство, транспорт и систему общественной безопасности. Об этом заявил Садыр Жапаров на республиканском совещании.

В ближайшие пять лет власти планируют развивать цифровую инфраструктуру, поддерживать отечественные IT-компании и готовить специалистов по искусственному интеллекту, работе с данными и кибербезопасности.

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Глава страны заявил о необходимости усилить защиту государственных информационных ресурсов, критической инфраструктуры и персональных данных граждан.

«В ближайшие пять лет мы должны совершить качественный технологический рывок и построить современное цифровое государство», — озвучил он.

По словам Садыра Жапарова, государство должно перейти от управления на основе отчетности к решениям, основанным на реальных данных, прогнозировании и предупреждении проблем.