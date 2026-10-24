Кубок Кыргызстана по футболу завоевал клуб «Нефтчи» из Кочкор-Аты

Клуб «Нефтчи» из Кочкор-Аты выиграл Кубок Кыргызстана по футболу. Об этом сообщили в Кыргызском футбольном союзе.

В финале, который состоялся сегодня в Бишкеке, команда обыграла «Мурас Юнайтед» из Манаса со счетом 3:1.

У победителей голы забили Азизбек Кошибхонов, Собит Синдаров, Андрей Кобец, соперники отличились однажды — Алимардон Шукуров реализовал пенальти.

Футбольный клуб «Нефтчи» выигрывал Кубок Кыргызстана трижды — в 2019, 2021 и 2026 годах.