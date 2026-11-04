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24.kg

Контейнерный рынок «Мадина» в Бишкеке прекратит работу 10 ноября

15:32, 04 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Григорий ПРУТКОВ

Администрация контейнерного рынка «Мадина» в Бишкеке уведомила арендаторов о прекращении торговли с 10 ноября. Предпринимателям необходимо до 20 ноября вывезти товары и материальные ценности, а также опечатать торговые объекты.

Фото уведомления о закрытии торговых рядов 24.kg прислали читатели. По их словам, оповещение появилось сегодня.

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Согласно документу, с 10 ноября для посетителей полностью закроют торговые ряды А, В, С, Д, Е, Н, «Север-Новый», «Север-1», «Север-2», бутики под мечетью и ряд «Пахта».

«Осуществление торговли на вышеуказанной территории будет прекращено», — говорится в уведомлении.

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Мэрия даст предпринимателям «Мадины» три месяца для переезда на новый рынок

Напомним, летом 2026 года власти объявили о закрытии рынка «Мадина» и переезде торговцев на новый базар «Ала-Тоо». Предприниматели выступили против переезда из-за высокой стоимости аренды и отсутствия необходимых условий для торговли. После жалоб мэрия отложила закрытие старого рынка и предоставила торговцам дополнительное время.

В конце августа на «Мадине» произошел крупный пожар. Огонь распространился на торговые контейнеры. Возгорание тушили 10 пожарных расчетов.

20 октября президент Садыр Жапаров посетил новый и старый рынки, встретился с предпринимателями и выслушал их жалобы. Он поручил помочь торговцам с переездом, предоставив транспорт, и завершить его в течение 10 дней. Также глава государства предложил освободить предпринимателей от арендной платы на первые три месяца на новом базаре, а затем установить минимальные ставки еще на шесть месяцев или год. Тогда же он озвучил, что на месте «Мадины» планируют строить элитный жилой комплекс.

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