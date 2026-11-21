Казахстанка выйдет на сцену конкурса «Мисс Вселенная» в платье весом 30 килограммов. Наряд показали журналистам.

Отмечается, что для международного конкурса «Мисс Вселенная — 2026» страна подготовила национальный костюм «Золотой беркут: Дух Казахстана».

Участница из Шымкента Алина Ри (победительница «Мисс Казахстан») представит республику на конкурсе в Пуэрто-Рико.

Создание образа обошлось более чем в 5 миллионов тенге и заняло около полугода.

Цвет и символика национального костюма отражают голубое небо РК, золотые символы и богатое культурное наследие. Через форму, декоративные элементы и масштаб костюма планируется показать мировой аудитории традиции, национальную самобытность и особенности культуры казахского народа, заявлено создателями.