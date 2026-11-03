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Кешбэк 5 процентов во всех кафе и ресторанах Кыргызстана с картами BAKAI

16:21, 03 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
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Кофе по дороге на работу, любимое блюдо на обед, семейный ужин или встреча с друзьями — в ноябре каждый такой повод становится еще приятнее с кешбэком 5 процентов от BAKAI.

С 1 по 30 ноября 2026 года BAKAI начисляет кешбэк 5 процентов за покупки в кафе, ресторанах и других заведениях общественного питания по всему Кыргызстану.

И главное — акция не привязана к определенным ресторанам или сетям.

Вы можете получать кешбэк в любимых кофейнях, ресторанах, кафе, барах, клубах, пиццериях, бургерных и других заведениях соответствующих категорий. Неважно, выбираете ли вы крупную сеть ресторанов или небольшое кафе рядом с домом — предложение действует по всей стране.

Как получить кешбэк?

Все просто! Оплачивайте счет картой BAKAI Visa и Элкарт+ от BAKAI, в том числе через Apple Pay, и получайте кешбэк 5 процентов реальными деньгами без ограничений.

Никаких промокодов, регистраций и дополнительных действий — просто оплачивайте покупки привычным способом.

Еще нет карты BAKAI?

Оформите карту в приложении BAKAI всего за пару минут и наслаждайтесь любимыми блюдами с дополнительной выгодой весь ноябрь!

BAKAI — больше приятных моментов с кешбэком 5 процентов!

Условия акции: кешбэк действует с 1 по 30 ноября 2026 года на территории Кыргызской Республики для граждан КР при оплате картами Visa и «Элкарт+» от BAKAI, за исключением кредитных карт. Кешбэк начисляется за операции в заведениях, относящихся к предусмотренным условиями акции категориям общественного питания.

Лицензия НБ КР № 043.

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