Первый из Центральной Азии: как BAKAI выходит на банковский рынок Гонконга

BAKAI выходит на новый этап международного развития. После получения банковской лицензии Hong Kong Monetary Authority в категории Restricted Licence Bank команда BAKAI Hong Kong готовит инфраструктуру к началу коммерческой деятельности в одном из ведущих финансовых центров мира.

О том, как строится BAKAI Hong Kong изнутри, чего ожидает международный бизнес от банков сегодня и какую роль BAKAI может занять в трансграничных финансовых потоках, рассказал Андреас Мелетиу, возглавивший BAKAI Hong Kong.

— Андреас, сегодня BAKAI Hong Kong находится на этапе подготовки к коммерческому запуску. Что сейчас является главной задачей команды?

— Получение лицензии — важный этап, но для банка это только начало большой работы.

Сейчас BAKAI Hong Kong последовательно формирует операционную, технологическую и продуктовую инфраструктуру. Мы выстраиваем процессы управления рисками и комплаенса, готовим клиентские решения, развиваем взаимодействие с международными финансовыми институтами.

Наша задача — создать в Гонконге устойчивую банковскую платформу BAKAI, соответствующую международным требованиям и одновременно понимающую специфику бизнеса Центральной Азии.

Для BAKAI важно не просто присутствовать в одном из крупнейших финансовых центров мира, мы хотим создать инфраструктуру, которая будет решать реальные задачи бизнеса и связывать возможности азиатских финансовых рынков с потребностями компаний нашего региона.

— Чего сегодня международный бизнес ожидает от банка при работе между Центральной Азией и Азией?

— Бизнесу уже недостаточно просто провести международный платеж.

Трансграничная сделка включает целый комплекс вопросов: финансирование поставки, управление денежными потоками, работу с несколькими валютами, документарные операции, валютные и контрагентские риски.

Поэтому ценность банка заключается в способности понимать всю экономику сделки, а не отдельную транзакцию.

Именно такой подход BAKAI планирует развивать через BAKAI Hong Kong — сопровождать международный бизнес комплексно и создавать решения вокруг конкретных торговых потоков клиента.

— На каких направлениях будет сосредоточен BAKAI Hong Kong после начала коммерческой деятельности?

— Одним из ключевых направлений станет торговое финансирование. Также BAKAI Hong Kong планирует развивать международные и трансграничные расчеты, документарные операции, решения по управлению денежными средствами и ликвидностью, а также казначейские и валютные инструменты.

Это особенно важно для компаний, которые ведут импортно-экспортные операции и регулярно взаимодействуют с азиатскими контрагентами.

Задача BAKAI — постепенно сформировать среду, в которой клиент сможет получать необходимую финансовую поддержку на разных этапах международной сделки.

— Почему торговое финансирование настолько важно для стратегии BAKAI Hong Kong?

— Международная торговля всегда связана со временем и риском. Между производством товара, его отгрузкой, доставкой и окончательным расчетом могут проходить недели или месяцы.

У продавца возникает вопрос гарантии оплаты, у покупателя — исполнения поставки, а обе стороны сталкиваются с необходимостью финансирования оборотного капитала.

Инструменты торгового финансирования позволяют структурировать эти процессы и снижать риски сделки.

Для BAKAI это особенно перспективное направление, поскольку оно напрямую связано с ростом внешнеэкономической активности компаний Кыргызстана и Центральной Азии.

— Что присутствие непосредственно в Гонконге меняет для BAKAI?

— В международном банковском бизнесе большое значение имеют отношения между финансовыми институтами.

Находясь непосредственно в Гонконге, BAKAI получает возможность глубже взаимодействовать с банками, финансовыми институтами, торговыми домами и компаниями, которые работают с Центральной Азией.

Это позволяет лучше понимать требования азиатской стороны сделки и одновременно представлять возможности и специфику нашего региона.

Сильная сторона BAKAI здесь — способность понимать обе стороны: бизнес Центральной Азии и международную финансовую среду Азии.

— Какое место в модели BAKAI Hong Kong занимают международные банки и финансовые институты?

— Очень важное.

BAKAI Hong Kong ориентирован не только на корпоративных клиентов. Международные банки, региональные финансовые институты, банки развития и другие профессиональные участники рынка также являются важной частью будущей экосистемы.

Для них BAKAI может стать финансовым партнером с глубоким пониманием Центральной Азии и непосредственным присутствием в Гонконге.

В перспективе именно такая комбинация способна создавать новые возможности для трансграничного финансирования и международного сотрудничества.

— Международный банкинг предполагает очень высокие требования к рискам и комплаенсу. Как BAKAI подходит к этому вопросу?

— Для BAKAI это фундаментальный элемент международного развития.

BAKAI Hong Kong работает в регуляторной среде Hong Kong Monetary Authority. Поэтому требования к корпоративному управлению, комплаенсу, управлению рисками и прозрачности процессов закладываются в операционную модель с самого начала.

Международный финансовый бизнес строится прежде всего на доверии. А доверие формируется через качество управления, прозрачность операций и способность банка последовательно соблюдать высокие профессиональные стандарты.

— У вас 25 лет опыта в Лондоне, Сингапуре, Дубае и Гонконге. Что из этого опыта особенно важно для BAKAI?

— Каждый международный финансовый центр имеет свою специфику, но есть универсальный принцип: успешный банк должен понимать не только финансы клиента, но и сам его бизнес.

Для BAKAI это особенно важно сейчас, когда банк выходит на новый уровень международного развития.

Мы хотим объединить предпринимательскую динамику BAKAI, глубокое знание Центральной Азии и международную банковскую экспертизу. Такое сочетание способно сформировать действительно сильную нишу на рынке.

— Каким вы видите результат развития BAKAI Hong Kong в перспективе?

— Главным результатом будет не просто количество операций или продуктов.

Мы хотим, чтобы для международных банков и азиатских компаний BAKAI ассоциировался с профессиональным финансовым партнером, который действительно понимает Центральную Азию. А для бизнеса нашего региона — с банком, который способен сопровождать его развитие уже на международном уровне.

BAKAI Hong Kong должен стать продолжением сильных сторон BAKAI на международном рынке: понимания клиента, скорости развития и знания своего региона. Если мы соединим это с инфраструктурой и стандартами Гонконга, у BAKAI появится сильная платформа для долгосрочного международного роста.