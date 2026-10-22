USD87.45EUR98.24RUB1.07
24.kg

Улыбнитесь, чтобы оплатить: BAKAI запустил «Оплату улыбкой»

17:33, 22 октября 2026, Бишкек - 24.kg
24kg 850.png

BAKAI запустил «Оплату улыбкой» — новый способ оплаты, при котором для совершения покупки достаточно посмотреть в камеру POS-терминала.

Клиенту не нужно доставать банковскую карту, смартфон или сканировать QR-код: после подтверждения личности платеж проходит за несколько секунд.

Запуск «Оплаты улыбкой» стал новым этапом развития платежных технологий BAKAI и расширил привычный выбор способов оплаты — наряду с банковскими картами, QR и NFC.

Как работает «Оплата улыбкой»

Подключить сервис можно бесплатно в мобильном приложении BAKAI: откройте профиль, перейдите в раздел «Безопасность» и активируйте «Оплату улыбкой». Для расчетов будет использоваться выбранная приоритетная карта в сомах.

После подключения все просто: на кассе сообщите, что хотите воспользоваться «Оплатой улыбкой», и посмотрите в камеру POS-терминала BAKAI. После подтверждения личности операция будет проведена автоматически — дополнительное подтверждение в мобильном банке BAKAI не потребуется.

В целях безопасности сумма одной операции по «Оплате улыбкой» ограничена 4 тысячами сомов.

Сервис доступен клиентам BAKAI — гражданам Кыргызской Республики, прошедшим полную или удаленную идентификацию. Отключить функцию можно в любой момент.

Под надежной защитой

Безопасность является одним из ключевых элементов нового сервиса.

  • Фото или видео не сработают. Система проверяет, что перед камерой находится реальный человек.
  • Случайно оплатить чужую покупку не получится. Если в кадре окажется несколько человек, операция не будет проведена.
  • Биометрические данные защищены. Они используются для подтверждения оплаты, хранятся в зашифрованном виде и передаются по защищенным каналам.
  • Каждая операция проходит банковские проверки безопасности.

Где уже работает «Оплата улыбкой»

«Оплата улыбкой» доступна в ресторанах Paul в Бишкеке:

• PAUL, парк имени Чынгыза Айтматова — улица Касыма Тыныстанова, 116а;

• PAUL, БЦ A Plus — проспект Чынгыза Айтматова, 243;

• PAUL, ТЦ «Дордой Плаза» — улица Ибраимова, 115/2;

BAKAI уже принимает заявки от торгово-сервисных предприятий на подключение новой технологии. Сеть точек будет постепенно расширяться, чтобы в дальнейшем оплачивать покупки улыбкой можно было в большем количестве магазинов, ресторанов и других заведений по всему Кыргызстану.

Новые возможности для бизнеса

Для торгово-сервисных предприятий подключение нового способа оплаты не требует дополнительных затрат. Специализированные POS-терминалы BAKAI с камерой позволяют принимать «Оплату улыбкой» наряду с банковскими картами, QR и NFC по действующим тарифам эквайринга.

«Наша миссия — дать каждому клиенту возможность платить так, как удобно именно ему: картой, QR-кодом, смартфоном с NFC, а теперь и улыбкой. «Оплата улыбкой» делает покупки еще удобнее и безопаснее для клиентов, а бизнесу помогает повышать скорость обслуживания и улучшать клиентский опыт», — отметил председатель правления BAKAI Тимур Ибрагимов.

BAKAI продолжает развивать цифровые сервисы и внедрять современные технологии в повседневный клиентский опыт.

«Оплата улыбкой» от BAKAI — еще один шаг к будущему, в котором для покупки достаточно просто посмотреть в камеру!

Попробуйте «Оплату улыбкой» и получите кофе в PAUL за 1 сом

В честь запуска сервиса BAKAI совместно с PAUL проводит специальную акцию.

Оплатите любой кофе с помощью «Оплаты улыбкой» от BAKAI — и каждая чашка будет стоить всего 1 сом.

Также можно получить круассан в подарок: подпишитесь на аккаунты BAKAI и PAUL, опубликуйте фото или видео в Stories, отметьте аккаунты и добавьте подпись: «Оплачивайте улыбкой от BAKAI и получайте кофе за 1 сом!»

Акция действует с 22 октября до 20 ноября 2026 года.

*В рамках акции за одну оплату можно приобрести до 5 чашек кофе по цене 1 сом за каждую.

Лицензия НБ КР № 043.

Материалы по теме

BAKAI начал выдачу профсоюзных карт «Элкарт+»

Moody’s повысило рейтинг BAKAI до B2

BAKAI получил 71 балл по ESG-оценке S&P Global CSA и вошел в мировой топ-9%

Финансовый мост к Азии: интервью с Тимуром Ибрагимовым о выходе BAKAI в Гонконг

BAKAI стал первым финансовым институтом ЦА с банковским присутствием в Гонконге

BAKAI и Госбанк развития подписали соглашение о финансировании предпринимателей

BAKAI возвращает кешбэк 20 процентов за проезд в общественном транспорте

«Теплый дом» от BAKAI: льготные кредиты на доступное и энергоэффективное жилье

Популярные новости

Бизнес

Происшествия

После пожара на «Дордое» возбуждено уголовное дело. Сгорели 25 контейнеров

 

Двух сотрудников Чуйского предприятия электросетей задержали по делу о взятках

 

В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве при продаже Kia K7

 

Хуситы заявили об ударе по зданию Минобороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде

 

Пресечена деятельность ряда международных каналов незаконного оборота наркотиков

 

Мощное землетрясение в Тибете: есть погибшие и пострадавшие

 

Общество

Отцовский отпуск по уходу за детьми в восемь раз короче материнского — ООН

 

Смог: чем опасно загрязнение воздуха и как защитить себя

 

На 75,8 процента увеличился запрет на въезд мигрантов в РФ, чем в прошлом году

 

Операции и выдача больничного — о рисках коррупции рассказали в Минздраве

 

Казахстан ежегодно выделяет Кыргызстану до 50 мест для обучения в вузах

 

В Минздраве КР выступили против чаевых для медиков

 

Атака на Иран

Иран готов сотрудничать со странами Залива для обеспечения безопасности региона

 

Число атак Ирана на суда в Ормузском проливе достигло максимума – СМИ

 

Президент США обвинил хуситов в попытке «взвинтить» цены на нефть

 

Взрыв на борту супертанкера произошел в Ормузе из-за подрыва подводной мины

 

Владимир Путин пообещал Ирану «сделать все» для прекращения конфликта с США

 

В США Пентагону поручили спланировать удары по Ирану до выборов в Конгресс — СМИ

 

Власть

Руководителей судов обяжут проверять сроки рассмотрения дел

 

Спикер Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев прибыл с визитом в Японию

 

Армения де-факто уже вышла из ОДКБ, заявил Таалатбек Масадыков

 

На развитие Майлуу-Суу в 2027 году планируют направить миллиард сомов

 

Целью переговоров с США и Украиной будет выход на окончательный мир — Путин

 

США впервые приблизились к урегулированию конфликта в Украине — Трамп

 

Ситуация вокруг Украины

Стали известны новые условия для урегулирования российско-украинского конфликта

 

Целью переговоров с США и Украиной будет выход на окончательный мир — Путин

 

США впервые приблизились к урегулированию конфликта в Украине — Трамп

 

Трамп попросил Маска снять ограничения для Starlink в Украине

 

Украинский вопрос. Евросоюз ищет переговорщика для диалога с Путиным

 

Возобновление трехсторонних переговоров по Украине обсудили Россия и США

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18