Улыбнитесь, чтобы оплатить: BAKAI запустил «Оплату улыбкой»

BAKAI запустил «Оплату улыбкой» — новый способ оплаты, при котором для совершения покупки достаточно посмотреть в камеру POS-терминала.

Клиенту не нужно доставать банковскую карту, смартфон или сканировать QR-код: после подтверждения личности платеж проходит за несколько секунд.

Запуск «Оплаты улыбкой» стал новым этапом развития платежных технологий BAKAI и расширил привычный выбор способов оплаты — наряду с банковскими картами, QR и NFC.

Как работает «Оплата улыбкой»

Подключить сервис можно бесплатно в мобильном приложении BAKAI: откройте профиль, перейдите в раздел «Безопасность» и активируйте «Оплату улыбкой». Для расчетов будет использоваться выбранная приоритетная карта в сомах.

После подключения все просто: на кассе сообщите, что хотите воспользоваться «Оплатой улыбкой», и посмотрите в камеру POS-терминала BAKAI. После подтверждения личности операция будет проведена автоматически — дополнительное подтверждение в мобильном банке BAKAI не потребуется.

В целях безопасности сумма одной операции по «Оплате улыбкой» ограничена 4 тысячами сомов.

Сервис доступен клиентам BAKAI — гражданам Кыргызской Республики, прошедшим полную или удаленную идентификацию. Отключить функцию можно в любой момент.

Под надежной защитой

Безопасность является одним из ключевых элементов нового сервиса.

Фото или видео не сработают. Система проверяет, что перед камерой находится реальный человек.

Система проверяет, что перед камерой находится реальный человек. Случайно оплатить чужую покупку не получится. Если в кадре окажется несколько человек, операция не будет проведена.

Если в кадре окажется несколько человек, операция не будет проведена. Биометрические данные защищены. Они используются для подтверждения оплаты, хранятся в зашифрованном виде и передаются по защищенным каналам.

Они используются для подтверждения оплаты, хранятся в зашифрованном виде и передаются по защищенным каналам. Каждая операция проходит банковские проверки безопасности.

Где уже работает «Оплата улыбкой»

«Оплата улыбкой» доступна в ресторанах Paul в Бишкеке:

• PAUL, парк имени Чынгыза Айтматова — улица Касыма Тыныстанова, 116а;

• PAUL, БЦ A Plus — проспект Чынгыза Айтматова, 243;

• PAUL, ТЦ «Дордой Плаза» — улица Ибраимова, 115/2;

BAKAI уже принимает заявки от торгово-сервисных предприятий на подключение новой технологии. Сеть точек будет постепенно расширяться, чтобы в дальнейшем оплачивать покупки улыбкой можно было в большем количестве магазинов, ресторанов и других заведений по всему Кыргызстану.

Новые возможности для бизнеса

Для торгово-сервисных предприятий подключение нового способа оплаты не требует дополнительных затрат. Специализированные POS-терминалы BAKAI с камерой позволяют принимать «Оплату улыбкой» наряду с банковскими картами, QR и NFC по действующим тарифам эквайринга.

«Наша миссия — дать каждому клиенту возможность платить так, как удобно именно ему: картой, QR-кодом, смартфоном с NFC, а теперь и улыбкой. «Оплата улыбкой» делает покупки еще удобнее и безопаснее для клиентов, а бизнесу помогает повышать скорость обслуживания и улучшать клиентский опыт», — отметил председатель правления BAKAI Тимур Ибрагимов.

BAKAI продолжает развивать цифровые сервисы и внедрять современные технологии в повседневный клиентский опыт.

«Оплата улыбкой» от BAKAI — еще один шаг к будущему, в котором для покупки достаточно просто посмотреть в камеру!

Попробуйте «Оплату улыбкой» и получите кофе в PAUL за 1 сом

В честь запуска сервиса BAKAI совместно с PAUL проводит специальную акцию.

Оплатите любой кофе с помощью «Оплаты улыбкой» от BAKAI — и каждая чашка будет стоить всего 1 сом.

Также можно получить круассан в подарок: подпишитесь на аккаунты BAKAI и PAUL, опубликуйте фото или видео в Stories, отметьте аккаунты и добавьте подпись: «Оплачивайте улыбкой от BAKAI и получайте кофе за 1 сом!»

Акция действует с 22 октября до 20 ноября 2026 года.

*В рамках акции за одну оплату можно приобрести до 5 чашек кофе по цене 1 сом за каждую.

Лицензия НБ КР № 043.