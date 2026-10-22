Улыбнитесь, чтобы оплатить: BAKAI запустил «Оплату улыбкой»
BAKAI запустил «Оплату улыбкой» — новый способ оплаты, при котором для совершения покупки достаточно посмотреть в камеру POS-терминала.
Клиенту не нужно доставать банковскую карту, смартфон или сканировать QR-код: после подтверждения личности платеж проходит за несколько секунд.
Запуск «Оплаты улыбкой» стал новым этапом развития платежных технологий BAKAI и расширил привычный выбор способов оплаты — наряду с банковскими картами, QR и NFC.
Как работает «Оплата улыбкой»
Подключить сервис можно бесплатно в мобильном приложении BAKAI: откройте профиль, перейдите в раздел «Безопасность» и активируйте «Оплату улыбкой». Для расчетов будет использоваться выбранная приоритетная карта в сомах.
После подключения все просто: на кассе сообщите, что хотите воспользоваться «Оплатой улыбкой», и посмотрите в камеру POS-терминала BAKAI. После подтверждения личности операция будет проведена автоматически — дополнительное подтверждение в мобильном банке BAKAI не потребуется.
В целях безопасности сумма одной операции по «Оплате улыбкой» ограничена 4 тысячами сомов.
Сервис доступен клиентам BAKAI — гражданам Кыргызской Республики, прошедшим полную или удаленную идентификацию. Отключить функцию можно в любой момент.
Под надежной защитой
Безопасность является одним из ключевых элементов нового сервиса.
- Фото или видео не сработают. Система проверяет, что перед камерой находится реальный человек.
- Случайно оплатить чужую покупку не получится. Если в кадре окажется несколько человек, операция не будет проведена.
- Биометрические данные защищены. Они используются для подтверждения оплаты, хранятся в зашифрованном виде и передаются по защищенным каналам.
- Каждая операция проходит банковские проверки безопасности.
Где уже работает «Оплата улыбкой»
«Оплата улыбкой» доступна в ресторанах Paul в Бишкеке:
• PAUL, парк имени Чынгыза Айтматова — улица Касыма Тыныстанова, 116а;
• PAUL, БЦ A Plus — проспект Чынгыза Айтматова, 243;
• PAUL, ТЦ «Дордой Плаза» — улица Ибраимова, 115/2;
BAKAI уже принимает заявки от торгово-сервисных предприятий на подключение новой технологии. Сеть точек будет постепенно расширяться, чтобы в дальнейшем оплачивать покупки улыбкой можно было в большем количестве магазинов, ресторанов и других заведений по всему Кыргызстану.
Новые возможности для бизнеса
Для торгово-сервисных предприятий подключение нового способа оплаты не требует дополнительных затрат. Специализированные POS-терминалы BAKAI с камерой позволяют принимать «Оплату улыбкой» наряду с банковскими картами, QR и NFC по действующим тарифам эквайринга.
«Наша миссия — дать каждому клиенту возможность платить так, как удобно именно ему: картой, QR-кодом, смартфоном с NFC, а теперь и улыбкой. «Оплата улыбкой» делает покупки еще удобнее и безопаснее для клиентов, а бизнесу помогает повышать скорость обслуживания и улучшать клиентский опыт», — отметил председатель правления BAKAI Тимур Ибрагимов.
BAKAI продолжает развивать цифровые сервисы и внедрять современные технологии в повседневный клиентский опыт.
«Оплата улыбкой» от BAKAI — еще один шаг к будущему, в котором для покупки достаточно просто посмотреть в камеру!
Попробуйте «Оплату улыбкой» и получите кофе в PAUL за 1 сом
В честь запуска сервиса BAKAI совместно с PAUL проводит специальную акцию.
Оплатите любой кофе с помощью «Оплаты улыбкой» от BAKAI — и каждая чашка будет стоить всего 1 сом.
Также можно получить круассан в подарок: подпишитесь на аккаунты BAKAI и PAUL, опубликуйте фото или видео в Stories, отметьте аккаунты и добавьте подпись: «Оплачивайте улыбкой от BAKAI и получайте кофе за 1 сом!»
Акция действует с 22 октября до 20 ноября 2026 года.
*В рамках акции за одну оплату можно приобрести до 5 чашек кофе по цене 1 сом за каждую.
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