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Мы возвращаем кешбэк 5 процентов на все покупки картой Mastercard от BAKAI

13:29, 10 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
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С Mastercard от BAKAI любые покупки выгоднее! Получайте 5 процентов кешбэка реальными деньгами за покупки онлайн и офлайн по всему Кыргызстану с 1 ноября по 31 декабря 2026 года.

Конец года — время особенных покупок. Обновить зимний гардероб, выбрать подарки близким, купить новую технику или поужинать в любимом ресторане — теперь за привычные расходы можно получить дополнительную выгоду.

Как получить кешбэк?

Все просто: оплачивайте любые покупки картой Mastercard от BAKAI в POS-терминалах и онлайн на территории Кыргызстана и получайте 5 процентов от суммы каждой покупки обратно реальными деньгами.

Еще нет карты? Выберите свою Mastercard от BAKAI

Mastercard Gold — универсальная карта для повседневных покупок, онлайн-оплаты и путешествий. Оформить ее можно за несколько минут в мобильном приложении BAKAI и заказать с доставкой.

Виртуальная Mastercard Gold — оформляется онлайн в приложении BAKAI и доступна для использования сразу после выпуска.

Mastercard World Elite — премиальная карта с привилегиями для путешествий: безлимитным доступом в бизнес-залы LoungeKey, Fast Track в аэропортах, страхованием в поездках, международным роумингом данных и другими преимуществами. Для оформления необходимо обратиться в отделение BAKAI.

Выбирайте подходящую карту Mastercard от BAKAI и получайте 5 процентов кешбэка за все покупки до конца года!

Акция действует с 1 ноября по 31 декабря 2026 года включительно для граждан Кыргызской Республики — держателей карт Mastercard от BAKAI в национальной валюте. Кешбэк начисляется за все покупки онлайн и офлайн на территории страны.

*Кешбэк — это возврат части суммы покупки обратно на карту реальными деньгами: например, при покупке на 1 тысячу сомов кешбэк 5 процентов составит 50 сомов.

Лицензия НБ КР № 043.

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