Казахстанцам в 2027 году начнут платить за переезд из крупных городов в регионы

С 1 января 2027 года в Казахстане начнут действовать новые правила добровольного переселения граждан в регионы, где не хватает работников.

Как сообщает Tengrinews.kz, государство предусматривает выплаты на переезд, компенсацию аренды жилья и помощь в его покупке.

Программа рассчитана на добровольный переезд из регионов с избытком рабочей силы в области, где не хватает работников.

К регионам выбытия относятся Алматинская, Жамбылская, Мангистауская и Туркестанская области, а также Астана, Алматы и Шымкент.

Участвовать в программе смогут безработные, специалисты востребованных профессий, главы крестьянских и фермерских хозяйств.

Главное условие межрегионального переселения — трудоустройство или развитие предпринимательства на новом месте. При этом государственная поддержка предоставляется только при переезде в населенные пункты, включенные в утвержденный перечень.

По новым правилам единовременная субсидия на переезд составит 70 месячных расчетных показателей (МРП) на каждого члена семьи, включая самого заявителя.

Однако деньги выплатят не сразу после переезда. Для получения субсидии заявитель или трудоспособный член его семьи должен проработать на новом месте не менее трех месяцев подряд. При этом за работника должны производиться обязательные социальные отчисления.

Участникам программы также предусмотрена ежемесячная компенсация расходов на аренду жилья и коммунальные услуги.

Размер помощи зависит от того, куда переехала семья — в город или сельскую местность, а также от числа членов семьи.

Компенсацию планируется выплачивать до приобретения собственного жилья, но не более 12 месяцев. Для ее назначения заявитель или трудоспособный член его семьи должен проработать на новом месте не менее шести месяцев подряд с обязательными социальными отчислениями.

Еще одна мера поддержки — сертификат экономической мобильности. Средства можно направить на покупку жилья в регионе переселения или первоначальный взнос по ипотеке.

Однако получить сертификат можно только после подтверждения трудовой деятельности на новом месте в течение не менее 12 месяцев подряд с обязательными социальными отчислениями.

Новые правила предусматривают возврат полученной государственной поддержки, если переселенец по собственному желанию покинет определенный правительством регион переселения в течение пяти лет.

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