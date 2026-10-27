Кабмин изменил правила контроля за товарами военного назначения

В Кыргызстане упростили процедуру продления разрешений для экспертных организаций, занимающихся идентификацией товаров и технологий, подлежащих экспортному контролю. Кабинет министров внес изменения в постановление от 2023 года.

Согласно документу, организации, которые в течение предыдущих двух лет не допускали нарушений законодательства, смогут продлевать разрешения по упрощенной процедуре. Срок рассмотрения повторного обращения не должен превышать 15 календарных дней.

Для продления разрешения потребуется представить только заявление, документ об уплате государственной пошлины и отчет о деятельности. Упрощенный порядок будет действовать при условии, что ранее предоставленные сведения не изменились.

Кроме того, вводится обязательное информирование Государственной таможенной службы о выдаче, переоформлении, приостановлении или аннулировании разрешений. Сведения должны направляться в течение пяти рабочих дней после принятия решения.

Информация о выдаче и переоформлении разрешений также будет публиковаться на официальном сайте уполномоченного органа.

Отдельное изменение касается товаров двойного назначения, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях.

Теперь идентификационное заключение, выданное уполномоченной экспертной организацией, официально признается документом, подтверждающим соблюдение мер экспортного контроля при таможенных операциях с такими товарами.

Изменения направлены на совершенствование контроля за внешнеэкономическими операциями с военной продукцией, товарами двойного назначения, оборудованием, материалами и технологиями, включенными в национальный контрольный список.