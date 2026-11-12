Экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова идет в президенты

Бывшая судья Конституционной палаты Верховного суда КР Клара Сооронкулова намерена участвовать в президентских выборах. Об этом сообщили в Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР.

12 ноября Клара Сооронкулова подала в ЦИК заявление о выдвижении своей кандидатуры на должность президента Кыргызстана в порядке самовыдвижения.

Она стала одиннадцатым претендентом на пост главы государства и единственной женщиной среди подавших заявления о выдвижении.

Что известно о Кларе Сооронкуловой

Кларе Сооронкуловой 57 лет.

В 2010–2011 годах была членом Центральной избирательной комиссии, а с 2011 по 2015 год занимала должность судьи Конституционной палаты Верховного суда Кыргызстана.

В 2020 году возглавила политическую партию «Реформа», которая участвовала в парламентских выборах.

Она также участвовала в досрочных президентских выборах 10 января 2021 года. По окончательным данным ЦИК, получила 14 тысяч 5 голосов — один процент от числа избирателей, принявших участие в голосовании.

Выдвижение кандидатов завершается

Напомним, президентские выборы в Кыргызстане назначены на 27 января 2027 года.

Ранее о намерении участвовать в президентских выборах заявили 10 человек — действующий глава государства Садыр Жапаров, бывший депутат Исхак Масалиев, экс-руководитель Финансовой полиции Сыймык Жапыкеев, бывший парламентарий Бактыбек Калмаматов и другие претенденты.

Согласно сообщению ЦИК, прием заявлений о выдвижении кандидатов завершается сегодня, 12 ноября, в 00.00. Далее состоится процедура регистрации баллотирующихся в качестве кандидатов.