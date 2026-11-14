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24.kg

ЦИК Кыргызстана изменил порядок подсчета голосов на выборах

10:19, 14 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызстана внесла изменения в порядок организации голосования, установления его итогов и определения результатов президентских и парламентских выборов. Постановление подписал председатель ЦИК Тынчтык Шайназаров.

Изменения внесены в положение, утвержденное 14 ноября 2025 года, и направлены на приведение нормативных актов Центризбиркома в соответствие с действующим законодательством.

Одно из основных нововведений касается обработки результатов дистанционного голосования. Согласно новой редакции положения, системные администраторы территориальных избирательных комиссий должны распечатывать из информационной системы ЦИК электронные протоколы участковых избирательных комиссий об итогах дистанционного голосования.

После этого документы будут передаваться председателям окружных или территориальных избирательных комиссий для обобщения результатов.

Таким образом, в нормативном документе уточнен порядок передачи и обработки электронных протоколов дистанционного голосования.

Кроме того, внесено изменение в пункт 32 положения. Теперь в нем отдельно уточняется, что соответствующая норма, касающаяся одного избирательного округа, применяется при выборах депутатов Жогорку Кенеша.

Еще одна поправка носит редакционный характер. В тексте положения на государственном языке слово «тутумдук» заменено на «системалык».

Напомним, очередные выборы президента Кыргызстана назначены на 27 января 2027 года. По предварительным данным, о намерении участвовать в президентской гонке заявили 11 человек. 

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