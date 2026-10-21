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24.kg

От детсада до вуза: в Узбекистане оценят психологическое здоровье учащихся

21:43, 21 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Анастасия БЕНГАРД

Воспитанники детских садов, учащиеся школ, студенты и педагоги в Узбекистане будут проходить психологическую диагностику не реже одного раза в год.

По ее итогам определят, кому достаточно обычного наблюдения, а кому необходима помощь школьного психолога или активная поддержка специалиста.

Новые правила, направленные на развитие психологической службы во всех учреждениях системы непрерывного образования, утвердил президент.

Программу начнут внедрять поэтапно. С 2026/2027 учебного года она заработает в детских садах и школах, а с 2027/2028 года охватит учреждения среднего специального, профессионального и высшего образования.

Диагностику организует Научно-исследовательский институт психологии через специальную электронную платформу. Результаты будут анализировать с помощью искусственного интеллекта, после чего участников распределят по трем группам: «психологически устойчивые», «нуждающиеся в психологической поддержке» и «нуждающиеся в активной психологической поддержке».

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Тем, кому потребуется помощь, назначат специалистов. С первой группой будет работать психолог образовательного учреждения, а в более сложных случаях к работе подключат психолога-ментора соответствующего региона.

Постановление предусматривает дополнительные выплаты специалистам. Психологи, которых привлекут в качестве преподавателей к каскадным курсам повышения квалификации, получат надбавку в размере 20 процентов от должностного оклада по основному месту работы на период обучения.

Кроме того, 150 психологов-менторов, добившихся лучших результатов в обеспечении психологической устойчивости в течение учебного года, получат единовременное поощрение в размере 20 минимальных размеров оплаты труда.

Сотрудники психологической службы обязаны проходить повышение квалификации не реже одного раза в пять лет.

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