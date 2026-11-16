В Кыргызстане 18 ноября пройдет пробное голосование

В Кыргызстане 18 ноября состоится общереспубликанское тестирование избирательной инфраструктуры. Граждане смогут проверить свои данные в списках избирателей, пройти биометрическую идентификацию и ознакомиться с процедурой голосования.

Для тестирования будут доступны 2 тысячи 492 избирательных участка по всей стране.

Кыргызстанцы смогут прийти на избирательные участки, проверить наличие своих данных в списках и пройти процедуру идентификации. Кроме того, желающие смогут попробовать проголосовать в тестовом режиме.

Мероприятие проводится для проверки готовности избирательной инфраструктуры и ознакомления граждан с процедурой голосования перед предстоящими выборами.

Отметим, что речь идет о техническом тестировании, а не о реальном голосовании. Его результаты не будут учитываться при определении итогов выборов.

Напомним, выборы президента Кыргызстана назначены на 27 января 2027 года. Предварительный список избирателей включает 4 миллиона 467 тысяч 40 граждан. Проверить свои данные также можно на портале tizme.gov.kg.