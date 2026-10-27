Еще один претендент на должность президента подал заявление в ЦИК

Азамат Эсенбеков обратился в ЦИК КР с заявлением о выдвижении своей кандидатуры на должность президента Кыргызской Республики. Об этом сообщили в Центризбиркоме.

Это второй гражданин, заявивший о выдвижении своей кандидатуры на должность президента. Ранее с заявлением в ЦИК обратился предприниматель Аймен Касенов.

Срок выдвижения кандидатов — до 13 ноября.

Азамат Эсенбеков родился 4 июня 1984 года. Имеет степень кандидата экономических наук. Работал в Налоговой службе, Соцфонде, Министерстве финансов КР, был акимом Московского района Чуйской области.

В 2020 году Азамат Эсенбеков также выдвигал свою кандидатуру на должность президента Кыргызстана, однако позже он отозвал свое заявление и отказался от дальнейшего участия в выборах.