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Чемпионат мира по футболу. У сборной Кыргызстана U-15 52-е место из 189 команд

15:12, 30 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

Сборная Кыргызстана по футболу уступила Гватемале в матче за 51-е место на FIFA U-15 World Cup & Festival в Азербайджане. Об этом сообщается на официальной странице молодежных сборных КР по футболу.

Встреча завершилась со счетом 4:5. Голы забили Амангелды Асанбеков (2), Алдос Касымов и Алихан Салымбаев.

Наша команда в итоге заняла 52-е место из 189 команд.

Заключительные матчи в дивизионах состоятся сегодня вечером. За чемпионство сыграют Чехия и Испания.

Сборная России оказалась на 19-м месте, Узбекистана — на 42-м. Сборная Казахстана проведет матч за 85-е место, Таджикистана — за 97-е.

Матчи проходят в необычном формате 8×8 на уменьшенных полях. Кыргызстанцы заняли второе место в группе U и попали в дивизион B с командами, занявшими вторые позиции в своих группах и разыгравшие места с 33-го по 64-е.

Как сообщили в FIFA, в 2027 году формат турнира изменится: он будет проводиться исключительно среди девушек.

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24.kg
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