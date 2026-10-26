Чемпионат мира по футболу. Сборная Кыргызстана U15 заняла второе место в группе

Юношеская сборная Кыргызстана завершила групповой этап на FIFA U-15 World Cup & Festival в Азербайджане. Об этом сообщается на официальной странице молодежных сборных Кыргызстана по футболу.

Турнир среди команд, составленных из игроков не старше 15 лет, проходит в Баку.

Сборная Кыргызстана обыграла сверстников из Уганды, Экваториальной Гвинеи, Тонга, уступила Эквадору и удержала ничью с Кабо-Верде.

Наши футболисты заняли второе место в группе U и теперь сыграют в Лиге B с командами, занявшими вторые позиции в своих группах.

В чемпионате мира выступят 190 команд, состоящих из игроков 2011–2012 годов рождения. Матчи пройдут в необычном формате 8×8 на уменьшенных полях. Участники распределены по 32 группам. Сборная Кыргызстана под руководством главного тренера Владимира Сало попала в группу U.