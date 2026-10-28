Чемпионат мира по футболу. Сборная Кыргызстана U-15 проиграла Кот-д’Ивуару

Юношеская сборная Кыргызстана по футболу уступила Кот-д’Ивуару на FIFA U-15 World Cup & Festival в Азербайджане. Об этом сообщается на официальной странице молодежных сборных КР по футболу.

Матч за 33-64-е места завершился со счетом 0:4.

Теперь наша команда поборется за топ-50 со сборной Боливии, которая на этой же стадии турнира проиграла команде Аргентины. Матч состоится сегодня вечером.

Напомним, кыргызстанцы заняли второе место в группе U и попали в Лигу B с командами, занявшими вторые позиции в своих группах.