Чемпионат мира по футболу. Сборная Кыргызстана U-15 выиграла матч, уступая 0:3

Сборная Кыргызстана по футболу накануне обыграла Боливию в 1/8 финала Дивизиона B на FIFA U-15 World Cup & Festival в Азербайджане. Об этом сообщается на официальной странице молодежных сборных КР по футболу.

Гол команда КР пропустила уже на первой минуте матча, еще два мяча оказались в наших воротах на 9-й и 14-й минутах. Но за следующие 10 минут игры кыргызстанцы не только смогли сравнять счет, но и вышли вперед. Матч завершился со счетом 4:3.

Теперь наша команда поборется за топ-50 турнира со сборной Катара, которая на этой же стадии турнира обыграла команду Гаити.

В чемпионате мира выступают 190 команд, состоящих из игроков 2011–2012 годов рождения. Матчи проходят в необычном формате 8×8 на уменьшенных полях. Кыргызстанцы заняли второе место в группе U и попали в Дивизион B с командами, занявшими вторые позиции в своих группах.