Чемпионат мира по футболу. Сборная Кыргызстана U-15 проиграла Китаю

Сборная Кыргызстана по футболу уступила Китаю в 1/2 финала Дивизиона B на FIFA U-15 World Cup & Festival в Азербайджане. Об этом сообщается на официальной странице молодежных сборных КР по футболу.

Матч завершился со счетом 1:6. Гол забил Амангелды Асанбеков.

Теперь наша команда поборется за 51-е место турнира со сборной Гватемалы, которая на этой же стадии турнира уступила Турции.

В чемпионате мира выступают 190 команд, состоящих из игроков 2011–2012 годов рождения. Матчи проходят в необычном формате 8×8 на уменьшенных полях. Кыргызстанцы заняли второе место в группе U и попали в дивизион B с командами, занявшими вторые позиции в своих группах.