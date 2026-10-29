Чемпионат мира по футболу. Сборная Кыргызстана U-15 обыграла Катар

Сборная Кыргызстана по футболу сегодня обыграла Катар в 1/4 финала дивизиона B на FIFA U-15 World Cup & Festival в Азербайджане. Об этом сообщается на официальной странице молодежных сборных КР по футболу.

Матч завершился со счетом 2:1. Голы забили Амангелды Асанбеков и Байэл Жанышбеков.

Теперь наша команда поборется за топ-50 турнира со сборной Китая, которая на этой же стадии турнира обыграла команду Малайзии.

В чемпионате мира выступают 190 команд, состоящих из игроков 2011–2012 годов рождения. Матчи проходят в необычном формате 8×8 на уменьшенных полях. Кыргызстанцы заняли второе место в группе U и попали в дивизион B с командами, занявшими вторые позиции в своих группах.