Борьба с утечками. Кыргызстанцев просят включить двухфакторную аутентификацию

Главное управление уголовного розыска МВД Кыргызстана обратилось к гражданам с призывом включить двухфакторную аутентификацию на своих гаджетах. Это необходимо сделать, чтобы защитить свои аккаунты и персональные данные, указали в ведомстве.

Для входа в аккаунт, помимо пароля, потребуется дополнительное подтверждение. Например, одноразовый код или подтверждение через специальное приложение.

Необходимо открыть настройки безопасности аккаунта, найти раздел «Двухфакторная аутентификация» или «Двухэтапная проверка», выбрать способ подтверждения входа и следовать инструкциям, напомнили в ГУУР.

Эта функция снижает риск взлома аккаунта даже при утечке пароля.

«Не забывайте использовать уникальные пароли и не сообщайте другим коды подтверждения. Также нужно регулярно проверять активные сеансы входа», — напомнили в ведомстве.