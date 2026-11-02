Без человека никуда. Мировые гиганты возвращают работников, уволенных из-за ИИ

Мировые компании, которые ранее сократили штат из-за внедрения искусственного интеллекта (ИИ) и цифровизации, начали возвращать сотрудников на рабочие места. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, в числе гигантов, вновь нанимающих персонал, оказались Bloomberg, Ford, Klarna и другие корпорации. Руководство компаний пришло к выводу, что клиенты в процессе обслуживания зачастую хотят общаться с реальным человеком, а не с алгоритмом.

«Когда нужны критическое мышление, сотрудничество, креативность, институциональные знания — это то, что ИИ просто не может повторить», — сказал старший директор компании Robert Half Билл Дрисколл.

Вице-президент британской технологической компании SHL Люси Бомонт добавила, что технологии пока не в полной мере освоили сочувствие, которое является исключительно человеческим качеством.

Сотрудники, которые возвращаются на свои позиции, теперь запрашивают повышение заработной платы. Свои требования они обосновывают новыми обязанностями: теперь людям приходится не только выполнять основную работу, но и контролировать результаты деятельности ИИ, а также исправлять его ошибки.