Бесплатный проезд в автобусах Бишкека военным пенсионерам обсудили в горкенеше

На заседании постоянной комиссии по ЖКХ, ТЭК, транспорту, коммуникациям и экологии Бишкекского городского кенеша обсудили проект постановления о предоставлении бесплатного проезда в автобусах военным пенсионерам.

По словам директора МП «Бишкекский городской транспорт» Бактияра Болотбекова, льготу планируют предоставить сотрудникам правоохранительных органов, достигших общеустановленного пенсионного возраста — 63 года для мужчин и 58 лет для женщин.

Депутат Казыбек Эргешов отметил, что военные выходят на пенсию намного раньше.

«Да, военные выходят на пенсию раньше, но даже в 58 и 63 года они сейчас не имеют таких льгот. Поэтому за основу мы решили взять общий пенсионный возраст, независимо от места работы», — ответил Бактияр Болотбеков.

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«Это дискриминация по возрасту, главным критерием для получения льгот должно быть наличие пенсионного удостоверения, статуса пенсионера. У нас же получается, что военный вышел на пенсию в 40 лет и только в 63 получит льготу. Это как это?» — возмутился нардеп.

Бактияр Болотбеков заметил, что военные пенсионеры имеют возможность работать, к примеру, в частных охранных агентствах, плюс получают пенсию. «То есть у них уже двойной доход, чего не скажешь о других категориях граждан, которые могут выйти на пенсию только по установленному возрасту. В связи с этим решили приравнять всех по возрасту», — пояснил он.

По состоянию на 2 апреля 2026 года в столице проживало 2 тысячи 622 военных пенсионера с учетом возрастного ценза. Ориентировочная потребность в финансировании на следующий год составляет 32 миллиона 93,3 тысячи сомов.