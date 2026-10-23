Талант Капаров возглавил МП «Бишкекасфальтсервис»
Талант Капаров назначен директором муниципального предприятия «Бишкекасфальтсервис». Об этом сообщили в мэрии.
Ранее эту должность занимал Адлет Казакбаев.
Ранее Талант Капаров занимал должность директора Ошского городского муниципального автотранспортного предприятия.
В 2020 году переведен в Бишкек, где назначен директором МП «Бишкекское троллейбусное управление» (БТУ).
Затем был временно исполняющим обязанности руководителя МП «Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие» (БПАТП) и возглавлял МП «Бишкекский городской транспорт».
В июле 2026 года в связи с крупным резонансным ДТП с участием муниципального автобуса в столице мэрия провела ряд кадровых чисток, в результате которых Капаров был временно освобожден от должности руководителя транспортного предприятия.