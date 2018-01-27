Температура в квартирах бишкекчан опустилась до +10 градусов. Об этом ИА «24.kg» сообщили читатели.

«В квартире очень холодно, как греться непонятно, а дома маленькие дети», — пишут они.

Читайте по теме Глава ТЭЦ не знает, когда тепло поступит в дома бишкекчан

Накануне на ТЭЦ Бишкека произошла авария. Горожане жалуются на чуть теплые батареи и понижение температуры в квартирах. Представители ТЭЦ сообщили, что на устранение нештатной ситуации понадобится еще 10 часов. Причину аварии энергетики не установили до сих пор. В ОАО «Северэлектро» пообещали, что отключений электроэнергии вечером не будет. Однако горожане сообщают об авариях в электросетях.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.