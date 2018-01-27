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Агент 024

Температура в квартирах бишкекчан опустилась до +10 градусов

Температура в квартирах бишкекчан опустилась до +10 градусов. Об этом ИА «24.kg» сообщили читатели.

«В квартире очень холодно, как греться непонятно, а дома маленькие дети», — пишут они.

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Накануне на ТЭЦ Бишкека произошла авария. Горожане жалуются на чуть теплые батареи и понижение температуры в квартирах. Представители ТЭЦ сообщили, что на устранение нештатной ситуации понадобится еще 10 часов. Причину аварии энергетики не установили до сих пор. В ОАО «Северэлектро» пообещали, что отключений электроэнергии вечером не будет. Однако горожане сообщают об авариях в электросетях.

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