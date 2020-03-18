Чудаки парковки. Граждане просят наказывать нарушителей

Читатели 24.kg возмущаются поведением водителей и присылают на WhatsApp и Telegram фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
«Как ее наказать? Она часто так ставит свою машину, что люди идут по дороге», — написал автор фотографий.
«Надо их оштрафовать или эвакуатором на штрафстоянку отвезти», — отметил читатель.
Нарушители припарковались на пешеходном переходе на улице Боконбаева. «Люди не могли перейти дорогу», — сообщил очевидец.
«Машина припаркована на тротуаре на улице Исанова, 1. Прошу оштрафовать», — написал читатель.
Этот белый «Лексус», по словам бишкекчанина, постоянно паркуют таким образом.
Напомним, что месяц назад мэрия столицы запустила акцию «Город для людей!», которая нацелена на упорядочение автомобильного движения, борьбу со стихийными парковками и нарушениями ПДД.
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