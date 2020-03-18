Чудаки парковки. Граждане просят наказывать нарушителей

Читатели 24.kg возмущаются поведением водителей и присылают на WhatsApp и Telegram фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

«Как ее наказать? Она часто так ставит свою машину, что люди идут по дороге», — написал автор фотографий.

Остановку в районе перекрестка улиц Гоголя и Московской превратили в парковку. Автобусы и маршрутные бусы не могут подъехать, от чего здесь постоянная пробка. Ночью нарушители заезжают на тротуар.

«Надо их оштрафовать или эвакуатором на штрафстоянку отвезти», — отметил читатель.

У входа в Чуй-Бишкекское управление юстиции автомобили закрыли проход.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Нарушители припарковались на пешеходном переходе на улице Боконбаева. «Люди не могли перейти дорогу», — сообщил очевидец.

«Машина припаркована на тротуаре на улице Исанова, 1. Прошу оштрафовать», — написал читатель.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Этот белый «Лексус», по словам бишкекчанина, постоянно паркуют таким образом.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Напомним, что месяц назад мэрия столицы запустила акцию «Город для людей!», которая нацелена на упорядочение автомобильного движения, борьбу со стихийными парковками и нарушениями ПДД.

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