Мэрия Бишкека просит помощи горожан в борьбе со стихийными парковками

Мэрия Бишкека запустила акцию «Город для людей!». Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.
По ее данным, акция нацелена на упорядочение автомобильного движения, борьбу со стихийными парковками, нарушениями ПДД.
«Если вы увидите, что водители нарушают права пешеходов, Правила дорожного движения, оставляют машины прямо на проезжей части, срочно отправляйте фото- и видеофакты в управление Патрульной службы милиции (УПСМ) 0709287290 (WhatsApp), а если водители нарушили правила парковки или вы не уверены в законности организации стоянки, то обращайтесь в МП «Бишкекские стоянки и парковки» 0550760966 (WhatsApp)», — просят в мэрии.
В муниципалитете напомнили, что депутаты Бишкекского городского кенеша поддержали проект временного положения о порядке и условиях организации муниципальных платных парковок в столице до внедрения автоматизированной системы платных парковок. Горожане будут платить за парковку 25 сомов без ограничения времени.
Напомним, с января стоянки возле нескольких рынков Бишкека стали платными. С 8.00 до 20.00 оставить свое авто, к примеру, возле Ошского рынка обойдется в 25 сомов за один заезд. В мэрии инициативу оправдывают желанием навести порядок возле крупных торговых точек. Правда, муниципалитет создал платные парковки без утверждения положения о них и депутаты горкенеша сомневались в их законности.