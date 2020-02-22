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Общество

Мэрия Бишкека просит помощи горожан в борьбе со стихийными парковками

Мэрия Бишкека запустила акцию «Город для людей!». Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, акция нацелена на упорядочение автомобильного движения, борьбу со стихийными парковками, нарушениями ПДД.

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«Если вы увидите, что водители нарушают права пешеходов, Правила дорожного движения, оставляют машины прямо на проезжей части, срочно отправляйте фото- и видеофакты в управление Патрульной службы милиции (УПСМ) 0709287290 (WhatsApp), а если водители нарушили правила парковки или вы не уверены в законности организации стоянки, то обращайтесь в МП «Бишкекские стоянки и парковки» 0550760966 (WhatsApp)», — просят в мэрии.

В муниципалитете напомнили, что депутаты Бишкекского городского кенеша поддержали проект временного положения о порядке и условиях организации муниципальных платных парковок в столице до внедрения автоматизированной системы платных парковок. Горожане будут платить за парковку 25 сомов без ограничения времени.

Напомним, с января стоянки возле нескольких рынков Бишкека стали платными. С 8.00 до 20.00 оставить свое авто, к примеру, возле Ошского рынка обойдется в 25 сомов за один заезд. В мэрии инициативу оправдывают желанием навести порядок возле крупных торговых точек. Правда, муниципалитет создал платные парковки без утверждения положения о них и депутаты горкенеша сомневались в их законности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144426/
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