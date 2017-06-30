ЦИК отказал в регистрации уполномоченного представителя Турсунбая Бакира уулу

ЦИК не зарегистрировал уполномоченного представителя кандидата в президенты Турсунбая Бакира уулу. Об этом ИА «24.kg» сообщила член комиссии Елена Жылкычиева.

По ее данным, в документах, которые представил Камчы Савутов, желающий отстаивать интересы претендента на президентский пост, в ЦИК, указано, что он работает в Госматрезервах, а госслужащий, согласно выборному законодательству, не может являться уполномоченным представителем кандидата в президенты.

Напомним, в ЦИК поступили заявления о самовыдвижении на главный политический пост от главы ОО «Институт правового анализа» Риты Карасартовой, председателя ОО «Лига-Антикризис» Назарбека Нышанова, автора знаменитого «зима не будет» Арстанбека Абдылдаева, лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева, директора Бишкекского филиала латвийской фирмы «Маро» Сайнидина Султанидинова и главы Ассоциации отечественных производителей Бакыта Дегенбаева. Заявление подала и экс-министр образования Камила Шаршекеева.

От партии «Акшумкар» выдвинут экс-премьер-министр Темир Сариев. От партии «Онугуу-Прогресс» идет Бакыт Торобаев.