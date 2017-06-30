13:00
+33
USD 69.14
EUR 79.00
RUB 1.17
Выборы

ЦИК отказал в регистрации уполномоченного представителя Турсунбая Бакира уулу

ЦИК не зарегистрировал уполномоченного представителя кандидата в президенты Турсунбая Бакира уулу. Об этом ИА «24.kg» сообщила член комиссии Елена Жылкычиева.

По ее данным, в документах, которые представил Камчы Савутов, желающий отстаивать интересы претендента на президентский пост, в ЦИК, указано, что он работает в Госматрезервах, а госслужащий, согласно выборному законодательству, не может являться уполномоченным представителем кандидата в президенты.

Напомним, в ЦИК поступили заявления о самовыдвижении на главный политический пост от главы ОО «Институт правового анализа» Риты Карасартовой, председателя ОО «Лига-Антикризис» Назарбека Нышанова, автора знаменитого «зима не будет» Арстанбека Абдылдаева, лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева, директора Бишкекского филиала латвийской фирмы «Маро» Сайнидина Султанидинова и главы Ассоциации отечественных производителей Бакыта Дегенбаева. Заявление подала и экс-министр образования Камила Шаршекеева.

От партии «Акшумкар» выдвинут экс-премьер-министр Темир Сариев. От партии «Онугуу-Прогресс» идет Бакыт Торобаев.
Ссылка:
просмотров: 339
Версия для печати
Материалы по теме
ЦИК аккредитовал для участия в предвыборной кампании еще 61 СМИ
ЦИК зарегистрировал представителей трех кандидатов в президенты
Предвыборный штаб Темира Сариева возглавила Эльмира Ибраимова
Бакыт Торобаев подал документы в ЦИК
Таалатбек Масадыков намерен баллотироваться в президенты Кыргызстана
Турсунбай Бакир уулу опять хочет стать президентом
Создательница АУЦА хочет стать президентом Кыргызстана
ЦИК аккредитовал 41 СМИ для предвыборной агитации
Еще двое хотят в президенты. У одного опыт судебных разбирательств с Текебаевым
ЦИК зарегистрировал представителей кандидата в президенты Кыргызстана Абдылдаева
Популярные новости
Еще двое хотят в&nbsp;президенты. У&nbsp;одного опыт судебных разбирательств с&nbsp;Текебаевым Еще двое хотят в президенты. У одного опыт судебных разбирательств с Текебаевым
Создательница АУЦА хочет стать президентом Кыргызстана Создательница АУЦА хочет стать президентом Кыргызстана
Рита Карасартова намерена баллотироваться в&nbsp;президенты Кыргызстана Рита Карасартова намерена баллотироваться в президенты Кыргызстана
Предвыборный штаб Темира Сариева возглавила Эльмира Ибраимова Предвыборный штаб Темира Сариева возглавила Эльмира Ибраимова
Бизнес
Знаменитые автоцентры G-Energy Service&nbsp;&mdash; теперь и&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане Знаменитые автоцентры G-Energy Service — теперь и в Кыргызстане
MegaCom поздравил победителей конкурса &laquo;Элдик смартфон&raquo; MegaCom поздравил победителей конкурса «Элдик смартфон»
В&nbsp;Бишкеке состоится народный курултай В Бишкеке состоится народный курултай
Мобильный оператор О! &mdash;&nbsp;надежный проводник в&nbsp;мир Интернета и&nbsp;ТВ Мобильный оператор О! — надежный проводник в мир Интернета и ТВ