Бакыт Торобаев подал документы в ЦИК

Сегодня Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов приняла пакет документов для регистрации лидера фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыта Торобаева в качестве кандидата в президенты Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба фракции.

Ранее на партийном форуме его кандидатуру единогласно поддержали делегаты.

Напомним, в ЦИК поступили заявления о самовыдвижении на главный политический пост от главы ОО «Институт правового анализа» Риты Карасартовой, председателя ОО «Лига-Антикризис» Назарбека Нышанова, автора знаменитого «зима не будет» Арстанбека Абдылдаева, лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева, директора Бишкекского филиала латвийской фирмы «Маро» Сайнидина Султанидинова и главы Ассоциации отечественных производителей Бакыта Дегенбаева. Накануне подала заявление экс-министр образования Камила Шаршекеева.

От партии «Акшумкар» выдвинут экс-премьер-министр Темир Сариев.