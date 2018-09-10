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Власть

Сенат США утвердил кандидатуру посла в Кыргызстане

Сенат США утвердил предложенную президентом Дональдом Трампом кандидатуру Дональда Лу на должность нового посла страны в Кыргызстане. Об этом сообщается на официальном сайте сената.

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Напомним, что представительство дипведомства фактически работало без посла целый год. Предыдущий глава посольства Шейла Гуолтни покинула должность в августе 2017 года. Она заявила, что «решила вернуться к своей семье в родной штат Калифорния».

Сам Дональд Лу знаком с Кыргызстаном. С 2003 по 2006 год он занимал пост заместителя американского посла в Бишкеке. Кроме того, он работал в посольствах США в Азербайджане, в Албании, в Грузии, в Индии и в Пакистане. Общий стаж работы на дипломатической службе Дональда Лу составляет 28 лет. Помимо английского Лу владеет китайским, русским, урду, хинди, азербайджанским, албанским и грузинским языками.
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