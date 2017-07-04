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Власть

Посол США в Кыргызстане Шейла Гуолтни покидает свой пост

Посол США в Кыргызстане Шейла Гуолтни покидает свой пост. Информацию подтвердили в американской дипломатической миссии.

По их данным, для сотрудников заявление посла о досрочной отставке тоже явилось полной неожиданностью. Что на самом деле послужило причиной, в посольстве не знают.

Шейла Гуолтни заявила о своем намерении оставить дипломатическую службу вчера во время торжественного приема в посольстве по случаю празднования Дня независимости США.

«После 33 лет службы своей стране, большая часть которой прошла за рубежом, я решила вернуться к своей семье в родной штат Калифорния. Для меня было невероятной честью представлять президента Соединенных Штатов Америки в качестве посла США в Кыргызской Республике. Любовь к семье важна как для кыргызского, так и для американского народа, поэтому я знаю, что вы поймете мою причину возвращения домой», — сказала Шейла Гуолтни.

Кандидатуру Шейлы Гуолтни на пост посла США в  КР утвердил Сенат США. Решение принято 5 августа 2015 года. Она покидает пост раньше назначенного срока службы.
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