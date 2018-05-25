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Власть

Дональда Лу выдвинули в качестве кандидата на пост посла США в Кыргызстане

Кандидатуру Дональда Лу, действующего посла США в Албании, предложили Сенату в качестве кандидата на пост посла Соединенных Штатов в Кыргызстане. Об этом сообщили на сайте Белого дома.

Дональд Лу родился в 1966 году в Калифорнии. Карьеру в дипломатической службе начал в 1990-м. Служил сотрудником политического отдела консульства в Пешаваре (Пакистан), Посольства США в Тбилиси (Грузия), специальным помощником посла в Посольстве в Нью-Дели (Индия).

Дональд Лу работал заместителем директора Управления по делам Центральной Азии и Южного Кавказа. С 2003 по 2006 год — заместитель главы Посольства в Бишкеке (Кыргызстан). Затем занимал аналогичную должность в Посольстве США в Баку (Азербайджан).

В 2014-м назначен послом США в Республике Албании.
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