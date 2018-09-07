На должность омбудсмена претендует экс-представитель президента в парламенте

На должность омбудсмена претендует экс-полномочный представитель президента в Жогорку Кенеше Молдакун Абдылдаев. Он подал заявку в парламентскую фракцию «Кыргызстан». Об этом 24.kg сообщил ее лидер Алмазбек Баатырбеков.

По его словам, Молдокун Абдылдаев в 2014 году был полредом главы государства в парламенте, а с 2008 по 2010 год возглавлял аппарат омбудсмена.

Ранее кандидат на пост главного правозащитника страны Рита Карасартова возмущалась, что парламент нарушает закон и затягивает выдвижение претендентов.

Единственная фракция, которая определилась с кандидатом — «Ата Мекен». Социалисты выдвинули доктора юридических наук Канатбека Азиза.

Остальные фракции пока не определились с претендентами. Каждая фракция может предложить не более трех кандидатур.

За порядком выдвижения кандидатов будет следить ООН.

Напомним, Кубат Оторбаев подал в отставку с поста омбудсмена 26 июня. По его словам, это решение обдуманно и принято без какого-либо давления со стороны.