11:07
USD 69.19
EUR 80.51
RUB 1.01
Власть

На должность омбудсмена претендует экс-представитель президента в парламенте

На должность омбудсмена претендует экс-полномочный представитель президента в Жогорку Кенеше Молдакун Абдылдаев. Он подал заявку в парламентскую фракцию «Кыргызстан». Об этом 24.kg сообщил ее лидер Алмазбек Баатырбеков.

По его словам, Молдокун Абдылдаев в 2014 году был полредом главы государства в парламенте, а с 2008 по 2010 год возглавлял аппарат омбудсмена. 

Ранее кандидат на пост главного правозащитника страны Рита Карасартова возмущалась, что парламент нарушает закон и затягивает выдвижение претендентов.

Единственная фракция, которая определилась с кандидатом — «Ата Мекен». Социалисты выдвинули доктора юридических наук Канатбека Азиза. 

Остальные фракции пока не определились с претендентами. Каждая фракция может предложить не более трех кандидатур. 

За порядком выдвижения кандидатов будет следить ООН. 

Напомним, Кубат Оторбаев подал в отставку с поста омбудсмена 26 июня. По его словам, это решение обдуманно и принято без какого-либо давления со стороны.
Ссылка:
просмотров: 511
Версия для печати
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;27-31 августа Кыргызстан: кадровые перестановки за 27-31 августа
Визит Реджепа Эрдогана. Вопрос о&nbsp;FEТО в&nbsp;Кыргызстане решен Визит Реджепа Эрдогана. Вопрос о FEТО в Кыргызстане решен
Дональд Трамп &laquo;разочаровался&raquo; в&nbsp;Реджепе Эрдогане Дональд Трамп «разочаровался» в Реджепе Эрдогане
В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;площади Ала-Тоо началось празднование Дня независимости В Бишкеке на площади Ала-Тоо началось празднование Дня независимости
Бизнес
Бесплатный Wi-Fi от&nbsp;MegaCom доступен всем Бесплатный Wi-Fi от MegaCom доступен всем
БТА Банк&nbsp;&mdash; официальный партнер III Всемирных игр кочевников БТА Банк — официальный партнер III Всемирных игр кочевников
&laquo;Бакай Банк&raquo; реализует объекты недвижимости и&nbsp;автомашину «Бакай Банк» реализует объекты недвижимости и автомашину
Кэшбэк 10&nbsp;процентов на&nbsp;новые смартфоны Huawei в&nbsp;сети O!Store Кэшбэк 10 процентов на новые смартфоны Huawei в сети O!Store