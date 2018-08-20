Парламентская фракция «Ата Мекен» выдвинула на пост омбудсмена Канатбека Азиза

Парламентская фракция «Ата Мекен» выдвинула на пост омбудсмена доктора юридических наук Канатбека Азиза. Об этом 24.kg сообщил глава фракции Алмамбет Шыкмаматов.

По его словам, вопрос рассмотрят на фракционном заседании в первоочередном порядке в начале сентября.

«Мы отстали от графика на два месяца. По закону выдвижение претендентов и сбор заявок должны пройти в течение месяца после отставки акыйкатчи. Однако процедура затянулась», — пояснил Алмамбет Шыкмаматов.

Еще один претендент на должность главного правозащитника страны Рита Карасартова считает, что это нарушение Закона «Об омбудсмене». Она отметила: в нем четко прописано, что сбор документов и выдвижение претендентов парламентские фракции должны провести в течение месяца после отставки уполномоченного по правам человека.

Напомним, Кубат Оторбаев подал в отставку с поста омбудсмена 26 июня. По его словам, это решение обдуманное и принято без какого-либо давления со стороны.