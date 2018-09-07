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Власть

Парламент нарушает порядок выдвижения кандидатов в омбудсмены

Парламент нарушает порядок выдвижения кандидатов в омбудсмены. Так считает один из претендентов на этот пост Рита Карасартова. Об этом она заявила 24.kg.

По ее словам, отбор кандидатов должен быть завершен еще в конце июля, так гласит закон.

«В течение месяца после отставки Кубата Оторбаева секретариаты парламентских фракций должны были собрать заявки от претендентов и сами фракции выдвинуть трех своих кандидатов. Однако уже сентябрь, и никаких движений. Мои документы, насколько мне известно, запросили две фракции, «Республика — Ата Журт» и «Бир Бол», — сказала Рита Карасартова.

Единственная фракция, которая определилась с кандидатом, — это «Ата Мекен». Социалисты выдвинули на эту должность доктора юридических наук Канатбека Азиза. Фракция СДПК собрания по поводу претендентов не проводила. В «Онугуу-Прогрессе» и «Кыргызстане» тоже пока не рассматривали заявки от претендентов. В секретариатах фракций даже не знают, сколько человек подали документы и кто именно. Отметим, что за порядком выдвижения кандидатов будет следить ООН. 

Напомним, Кубат Оторбаев подал в отставку с поста омбудсмена 26 июня. По его словам, это решение обдуманное и принято без какого-либо давления со стороны.
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