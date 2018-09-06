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Общество

Выборы омбудсмена Кыргызстана. ООН будет внимательно мониторить процесс

В Кыргызстане необходимо обеспечить широкий, открытый и прозрачный отбор кандидатов на должность омбудсмена. Об этом сообщает региональное отделение Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Центральной Азии.

Все парламентские фракции могут выдвинуть до трех кандидатов, а затем парламент выбирает омбудсмена большинством голосов. Однако в законе, регулирующем этот процесс, содержится мало указаний парламентским фракциям и их аффилированным структурам о порядке определения подходящих кандидатов.

«То, каким образом будет избран омбудсмен, вероятно, будет иметь большое значение для будущего направления и силы учреждения. Кыргызстану следует воспользоваться этим критическим моментом для того, чтобы избрать омбудсмена в рамках широкого и прозрачного процесса с участием всех заинтересованных лиц», — отметил руководитель регионального отделения УВКПЧ ООН Ришард Коменда.

В марте 2012 года Глобальный альянс национальных правозащитных учреждений признал Институт омбудсмена Кыргызстана частично соответствующим международным стандартам. Тогда было отмечено, что наличие вакансий на должность главного правозащитника страны и его заместителя освещается не достаточно широко.
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