Распоряжение подписано. Албек Ибраимов освобожден от должности мэра Бишкека

Албек Ибраимов освобожден от должности мэра Бишкека. Об этом ИА «24.kg» сообщили в аппарате правительства.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев сегодня подписал соответствующее распоряжение.

Напомним, 13 июля депутаты Бишкекского городского кенеша на внеочередной сессии выразили вотум недоверия мэру города. За проголосовало 40 депутатов. Формальным поводом для фактической отставки Албека Ибраимова послужил арест первого вице-мэра Рената Макенова. ГКНБ задержал его 7 июля в рамках расследования уголовного дела по факту незаконного выделения земельных участков. Первомайский районный суд Бишкека избрал меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием Рената Макенова в СИЗО ГКНБ до конца срока следствия.

Сегодня сотрудники ГКНБ задержали теперь уже бывшего мэра Бишкека Албека Ибраимова по уголовному делу о растрате в ТНК «Дастан».