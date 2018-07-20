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Власть

Кто станет мэром Бишкека. В горкенеше считают, что простой смертный не придет

С просьбой поддержать ту или иную кандидатуру на должность мэра Бишкека к депутатам городского кенеша пока никто не обращался. Об этом ИА «24.kg» сообщил председатель БГК Алмаз Кененбаев.

«Вчера только вышло распоряжение премьер-министра об освобождении Албека Ибраимова от должности мэра столицы. Теперь Центризбирком должен определить дату выдвижения кандидатов. Пока никакой информации о кандидатах от фракций БГК не поступало», — сказал Алмаз Кененбаев.

На вопрос, не претендует ли он сам на должность мэра, Алмаз Кененбаев ответил: «На все воля Всевышнего. Я просто веду активную работу с горожанами».

Отметим, лидеры фракций пока не комментируют вопрос. На заседания депутаты также не собирались.

«Мы, возможно, на следующей неделе соберемся. Конкретных кандидатов пока нет, переговоров не было, хотя уже слышал пять-шесть имен, в их числе Азиз Суракматов, Аргынбек Малабаев. Называют еще имя Исы Омуркулова, но он, думаю, не придет, он же умный человек. Вообще простой смертный на эту должность не придет: ситуация в городе сложная, чтобы все вырулить, нужен авторитетный, хороший руководитель», — отметил бывший председатель БГК Канатбек Музуралиев («Республика — Ата Журт»).

Согласно действующему законодательству, выдвигать кандидатуры на пост мэра Бишкека могут фракции БГК, коалиция большинства горкенеша и премьер-министр. Самовыдвижение при выборах мэра не предусмотрено законом. Претенденты на должность должны представить свою программу развития города.
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