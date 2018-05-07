Депутатов с иным гражданством будут привлекать к уголовной ответственности

Депутатов, судей, чиновников исполнительной власти будут наказывать уголовно за сокрытие сведений о наличии иного гражданства. Законопроект вынесли на общественное обсуждение. Его автором является депутат от парламентской фракции СДПК Дастан Бекешев.

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По его словам, Генеральная прокуратура должна возбуждать уголовное дело по статье «Подлог». Проверить наличие иного гражданства ЦИК не может. Но это не должно освобождать от ответственности тех, кто скрыл информацию о наличии паспорта другого государства.

Он отметил, что выявить иное гражданство чрезвычайно сложно. Для этого, по мнению парламентария, необходимо обратиться во многие страны о заключении специального соглашения. Но есть и альтернативные варианты. Дастан Бекешев предлагает не заключать соглашения с государствами по проверке лиц, занимающих политические должности и иные должности, на наличие иного гражданства, то есть оставить все как есть, и привлекать к ответственности лишь в случае, если всплывет информация о наличии иного гражданства у того или иного политического лица.

Он считает, что следует заключить соглашения с основными странами, гражданство которых может вызывать интерес у наших граждан: Россией, Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, КНР, Турцией.

«Законопроект имеет предупреждающий характер. Следует учесть, что по законодательству Кыргызстана запрещается иметь иное гражданство всем государственным и муниципальным служащим, судьям, сотрудникам правоохранительных и фискальных органов. Это более 50 тысяч лиц», — говорится в справке-обосновании.

После ареста в Алматы экс-депутата парламента Асылбек уулу Дамирбека выяснилось, что у него есть и гражданство Казахстана. За это его лишили мандата. В Жогорку Кенеше и ЦИК заговорили о том, что подобное следует рассматривать как уголовно наказуемое деяние и привлекать к ответственности.