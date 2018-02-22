19:53
-1
USD 68.11
EUR 83.88
RUB 1.20
Власть
Сюжет: Арест депутата Жогорку Кенеша в Алматы

У арестованного в Алматы депутата Асылбек уулу Дамирбека гражданство Казахстана

У арестованного в Алматы во время спецоперации депутата парламента от фракции «Кыргызстан» Асылбек уулу Дамирбека гражданство Казахстана. Информацию ИА «24.kg» подтвердили в силовых структурах.

По данным источников, Асылбек уулу Дамирбек в 2001 году выступал на чемпионате мира по греко-римской борьбе под флагом Казахстана под именем Асылбек уулу Динарбек.

Читайте по теме
Спецоперация в Алматы. Что известно о задержанном депутате и бизнесменах

По информации источников, он 1979 года рождения, а не 1981-го, как указано в его ID-карте. Возраст был снижен, когда он получал документы гражданина Казахстана, чтобы участвовать в кадетских соревнованиях.

В самой фракции «Кыргызстан» эти сведения не подтверждают. Ее лидер Алмазбек Баатырбеков уверен, что у нардепа только гражданство Кыргызстана.

В ЦИК отметили, что  при регистрации Асылбек уулу Дамирбека в качестве кандидата в депутаты в 2015 году он представил паспорт гражданина Кыргызстана и никаких оснований дополнительно проверять  документ не было. 

Депутат Жогорку Кенеша арестован на два месяца по подозрению в контрабанде. 

Торага Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков направил письмо коллеге, председателю Мажилиса Казахстана Нурлану Нигматулину с просьбой оказать содействие в проведении расследования дела в рамках международных стандартов и содействовать организации встречи депутатов Жогорку Кенеша с Асылбек уулу Дамирбеком.
Ссылка:
просмотров: 6347
Версия для печати
Материалы по теме
Двойное гражданство депутата Асылбек уулу Дамирбека невозможно было установить
Парламент Кыргызстана озаботился судьбой арестованного в Казахстане депутата
Контрабанда в Казахстане. Арестованному депутату окажут консульскую помощь
Жогорку Кенеш не будет вмешиваться в расследование по делу уулу Дамирбека
Зачем Асылбек уулу Дамирбек поехал в Алматы, рассказали во фракции «Кыргызстан»
Спецоперация в Алматы. Подробности задержания депутата парламента Кыргызстана
Депутат и контрабанда. Во фракции верят, что Асылбек уулу Дамирбек ни при чем
Генпрокуратура направила запрос коллегам Казахстана в связи с арестом депутата
Спецоперация в Алматы. Фракция «Кыргызстан» не знает о задержании депутата
«Умному городу» быть. Депутат раскритиковал — правительство ответило
Популярные новости
Депутат парламента Аида Салянова попрощалась с&nbsp;коллегами Депутат парламента Аида Салянова попрощалась с коллегами
У&nbsp;Сооронбая Жээнбекова есть факты вымогательства у&nbsp;бизнеса сотрудниками Финпола У Сооронбая Жээнбекова есть факты вымогательства у бизнеса сотрудниками Финпола
Депутатам в&nbsp;Бишкеке нечем дышать. Специалисты не&nbsp;сразу поняли, о&nbsp;чем речь Депутатам в Бишкеке нечем дышать. Специалисты не сразу поняли, о чем речь
Главу Минздрава за&nbsp;ложь отчитали в&nbsp;парламенте Главу Минздрава за ложь отчитали в парламенте
Бизнес
O!Store: Купите LG&nbsp;V30+ и&nbsp;получите LG&nbsp;Q6a в&nbsp;подарок! O!Store: Купите LG V30+ и получите LG Q6a в подарок!
Уникальная фотозона для влюбленных появилась в&nbsp;Бишкеке Уникальная фотозона для влюбленных появилась в Бишкеке
Компания MegaCom поздравляет с&nbsp;Днем защитника Отечества Компания MegaCom поздравляет с Днем защитника Отечества
Подарки для мужчин: идеи к&nbsp;23&nbsp;февраля Подарки для мужчин: идеи к 23 февраля