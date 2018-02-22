У арестованного в Алматы депутата Асылбек уулу Дамирбека гражданство Казахстана

У арестованного в Алматы во время спецоперации депутата парламента от фракции «Кыргызстан» Асылбек уулу Дамирбека гражданство Казахстана. Информацию ИА «24.kg» подтвердили в силовых структурах.

По данным источников, Асылбек уулу Дамирбек в 2001 году выступал на чемпионате мира по греко-римской борьбе под флагом Казахстана под именем Асылбек уулу Динарбек.

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По информации источников, он 1979 года рождения, а не 1981-го, как указано в его ID-карте. Возраст был снижен, когда он получал документы гражданина Казахстана, чтобы участвовать в кадетских соревнованиях.

В самой фракции «Кыргызстан» эти сведения не подтверждают. Ее лидер Алмазбек Баатырбеков уверен, что у нардепа только гражданство Кыргызстана.

В ЦИК отметили, что при регистрации Асылбек уулу Дамирбека в качестве кандидата в депутаты в 2015 году он представил паспорт гражданина Кыргызстана и никаких оснований дополнительно проверять документ не было.

Депутат Жогорку Кенеша арестован на два месяца по подозрению в контрабанде.

Торага Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков направил письмо коллеге, председателю Мажилиса Казахстана Нурлану Нигматулину с просьбой оказать содействие в проведении расследования дела в рамках международных стандартов и содействовать организации встречи депутатов Жогорку Кенеша с Асылбек уулу Дамирбеком.