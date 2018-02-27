Арест Асылбек уулу Дамирбека. В Казахстане его назвали главой контрабандистов

В Казахстане контрабандисты, задержанные по громкому делу о транснациональной преступной группировке, дают признательные показания. Подозреваемые рассказывают о масштабной коррупции на границах с Китаем, Узбекистаном и Кыргызстаном, сообщил телеканал КТК.
Как отмечено в сюжете, в том, как завалившие рынки Казахстана китайские товары попадают на торговые полки, «мало экономики, один сплошной криминал». «Преступные авторитеты взяли под контроль границы государства. Международные договоры, законы и правила для них значения не имеют», — отметил КТК.«Их контрабандная схема позволила сколотить состояния. У преступных авторитетов, как выяснило следствие, свои люди в пунктах пропуска. Они обложили данью предпринимателей-импортеров. Если бизнесмены отказывались платить, их товар застревал на границе или терялся», — рассказал КТК.
«Члены ОПГ из Департамента госдоходов получали солидные суммы. Все задержанные признались в получении взяток и назвали имена руководителей, которые брали львиную долю за контрабанду. Масштабы мафиозной схемы гигантские. На пассажирских участках бандиты обогащались на миллионы, а на грузовых суммы заработка вообще поражают воображение. На грязные деньги строились особняки, покупались шикарные машины, кто-то смог позволить и конюшню с элитными скакунами», — пояснил КТК.
Задержали кыргызского политика в алматинском ресторане с другом из Бишкека — бизнесменом Уланбеком Мурадиловым. За одним столом с ними сидел и казахстанский пограничник Эмилбек Кочорбаев.
Лучше всех жилось кыргызскому парламентарию Дамирбеку Асылбек уулу, который, по материалам дела, руководил контрабандистской структурой, состоящей из таможенников, пограничников, брокеров и безработных из Казахстана и Кыргызстана.КТК
«Судя по разговору, зафиксированному скрытой камерой, они точно знали, как завозить контрабанду, и давно этим занимались вместе с чиновниками. Дамирбек Асылбек уулу хвалился успехами в контроле над казахстанской границей», — заметил КТК.
«Зачем Дамирбеку Асылбек уулу понадобилось двойное гражданство, выясняют следователи. По материалам дела, он главарь транснациональной преступной группы, ввозившей контрабанду из Китая в Казахстан и Россию в обход таможни. Помогал ему в этом, по версии следствия, другой кыргызстанец — Уланбек Мурадилов. Во время задержания в его барсетке изъяли 92 тысячи меченых долларов. Их он получил от предпринимателя за организацию контрабандного ввоза товара, что и помогло КНБ разоблачить международную банду», — сообщил КТК.