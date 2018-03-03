Аиду Салянову лишили мандата депутата Жогорку Кенеша

Член парламентской фракции «Ата Мекен» Аида Салянова больше не депутат Жогорку Кенеша. Сегодня решением ЦИК ее досрочно лишили мандата.
Центризбирком принял постановление о прекращении депутатских полномочий Аиды Саляновой на основании приговора Ленинского районного и Бишкекского городского судов.
Вместо Аиды Саляновой в парламент должна прийти экс-глава ЦИК Клара Кабилова (Гульнара-Клара Самат). В 2008 году она уехала из Кыргызстана, заявив, что ей угрожал расправой сын экс-президента Кыргызстана Максим Бакиев.