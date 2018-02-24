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Власть

Кыргызстан: кадровые перестановки за 19-23 февраля

За прошедшую неделю в Кыргызстане произошло несколько кадровых перестановок.

Гульнур Керимкулова назначена заведующей отделом финансов и кредитной политики аппарата правительства.

Она сменила Азиза Аалиева, проработавшего на этой должности с июня 2015 года.

Гульнур Керимкулова родилась 20 апреля 1983 года. В 2004-м окончила Кыргызско-Российский Славянский университет по специальности «политология», в 2006 году — Академию высшего образования TeachEx/EdNet-USAID, магистр экономики. В 2014-м получила степень магистра государственного управления Колумбийского университета (США). Кандидат экономических наук.

2005-2006 — Международный институт стратегических исследований при президенте КР, ведущий эксперт;
2006-2015 — Национальный банк КР, экономическое управление — экономист, ведущий экономист, главный экономист, и.о. начальника отдела;
2014 — Всемирный банк (Вашингтон, США), консультант проекта Benchmarking Business in Agriculture;
2015-2016 —Национальный банк КР, управление методологии надзора и лицензирования, отдел методологии надзора, проектная группа по внедрению риск-ориентированного надзора за банками, начальник(руководитель);
2016-2018 — Национальный банк КР, экономическое управление, отдел денежно-кредитной политики, начальник.

Эмиль Кайкиев освобожден от должности заместителя министра иностранных дел Кыргызстана.

На этом посту он проработал с 2015 года.

Уволен в связи с назначением министром по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии.

В этой должности он сменил Адамкула Жунусова, который работал в комиссии с момента вступления Кыргызстана в ЕАЭС.

Коллегия ЕЭК состоит из десяти человек. Каждую страну союза представляют два человека. Кроме Эмиля Кайкиева в комиссию также входит Мукай Кадыркулов, который является министром по таможенному сотрудничеству.

Дуйшенбек Чоткараев освобожден от должности директора Антикоррупционной службы ГКНБ.

8 февраля на заседании Совета безопасности Сооронбай Жээнбеков раскритиковал работу АКС ГКНБ.

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«Эта служба создана для борьбы с коррупционными преступлениями в высших эшелонах власти. К сожалению, некоторые сотрудники АКС превратились в касту неприкасаемых. Учитывая технические и другие возможности АКС, можно сказать, что вы некачественно выполняете свои обязанности. Пришло время изменить формат службы. Нобходимо пересмотреть и на соответствие занимаемой должности всех сотрудников службы», — заявил президент.

Дуйшенбек Чоткараев занимал должность главы АКС с ноября 2016 года, первого заместителя председателя ГКНБ — с мая того же года.

Джолдошбек Джунушев назначен генеральным директором Государственного предприятия «Кыргызкомур».

Прежний директор ГП «Кыргызкомур» Мырза Джаманбаев освобожден от должности из-за недостатков в работе по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду-2017/2018.

Джолдошбек Джунушев родился 22 июня 1972 года. В 1997-м начал карьеру с должности инспектора Государственной налоговой инспекции по Первомайскому району Бишкека.
С 15 января 2017-го — депутат Бишкекского городского кенеша.

О кадровых перестановках с 12 по 16 февраля читайте здесь.
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